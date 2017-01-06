Из-за халатности мордовских врачей 8-летний ребенок оглох и потерял способность двигаться

Халатность и непрофессионализм мордовских врачей сделала инвалидом 8-летнего ребенка. О трагической истории сообщает «Лайф».

Как стало известно, мальчику по имени Миша Бедров неправильно поставили диагноз. В течение нескольких лет доктора не могли понять, что происходит с ребенком, принимая многочисленные заболевания за возрастные изменения. В итоге у мальчика развился менингит, который привел к отиту и глухоте. Последствиями также стали атрофированые суставы и невозможность самостоятельного передвижения.

Родители ребенка, Татьяна и Александр Бердовы, жили в поселке Явас в Мордовии, однако, когда сыну был поставлен неутешительный диагноз, им пришлось перебраться в Подмосковье, чтобы Мишу наблюдали столичные специалисты. Квартиру в регионе-13 семья продала и сняла небольшой дом на новом месте жительства.

Мальчику необходима реабилитация, чтобы он начал ходить. Все деньги, вырученные от продажи жилья, семья вкладывает в сына.

Татьяна возмущена халатным отношением мордовских врачей, которые вовремя не оказали помощь ребенку. Сейчас она обращается в суд.

Источник: life.ru