Дед Мороз и Снегурочка порадовали водителей Мордовии нужными подарками

В рамках празднования Рождества в Мордовии организовали необычную акцию. На дороги региона вышли Дед Мороз со Снегурочкой, которые раздавали подарки водителям. Каждому автолюбителю организаторы мероприятия вручали нужные сувениры, а маленьким пассажирам дарили сладкие призы, сообщает МВД по РМ.

Начальник МВД России «Ковылкинский» Дмитрий Лысов считает, что такие акции необходимо проводить постоянно, ведь они позволяют не только поощрить дисциплинированных водителей, но и напомнить всем участникам дорожного движения о соблюдении правил.

Как сообщалось ранее, общественный порядок в Мордовии во время Рождества будут охранять более 1200 полицейских. Места проведения многочисленных мероприятий на предмет выявления подрывных устройств и взрывчатых элементов обследуют эксперты-кинологи с использованием служебных собак, уже после чего они будут переданы под охрану полицейских постов.

Источник: 13.мвд.рф