Страховщики Мордовии обязаны предоставить возможность оформить электронный ОСАГО

С 1 января 2017 года страховые компании Мордовии должны оформить электронные полисы ОСАГО. Для тех компаний, которые не предоставят своим клиентам шанс оформить полис ОСАГО онлайн, Центробанк России установил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, что с 1 июля этого года должны вступить в силу поправки о натуральном возмещении. Иными словами, страховщики сами будут выбирать форму возмещения в виде денежной выплаты или ремонта на СТО.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года все средства размещения гостей ЧМ-2018 (гостиницы, отели и т.д.) обязаны иметь «звезды», то есть, быть классифицированы. Данный закон распространяется на все города, которые будут принимать матчи мундиаля, в их числе и Саранск.