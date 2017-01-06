Отзывчивые водители Мордовии помогли кроссоверу, застрявшему в снежном плену

На трассе P178 «Саранск – Чамзинка» в Мордовии произошло настоящее «зимнее» ДТП. На обочине дороги застрял кроссовер, а выбраться ему удалось только при помощи «коллег» с трассы.

Фотографии с места инцидента были опубликованы в группе «Привет, сейчас, Саранск» в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что ехавшие мимо кроссовера водители остановились и тросом вызволили машину из снежного плена.

Как сообщалось ранее, на границе Мордовии и Ульяновской области произошло ДТП. Инцидент случился на магистрали Саранск – Ульяновск, где проезжую часть не поделили "Ниссан" и "Приора".

По данным МЧС Ульяновской области, есть пострадавшие.