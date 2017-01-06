Мордовия - один из самых проблемных регионов РФ в сфере капремонта

Мордовия вошла в число регионов, где существует больше всего проблем в сфере капитального ремонта. Кроме региона-13, эту малопочетную роль примерили на себя Свердловская область, Ставропольский край и Чувашия. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Максим Умрихин.

Как сообщает пресс-служба президента России, Владимир Путин дал правительству ряд поручений по совершенствованию системы капитального ремонта.

Как сообщалось ранее, министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии совместно с органами местного самоуправления сформировали план по ремонту домов на 2017 года. Согласно ему, на капитальный ремонт 190 жилых зданий будет потрачено 513,5 млн рублей.

Источник: kremlin.ru