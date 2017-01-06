Бывший тренер «Мордовии» Щербаченко не будет работать в «Анжи»

Махачкалинский «Анжи» прекратил сотрудничество с бывшим тренером саранской «Мордовии» Федором Щербаченко, сообщается на официальном сайте клуба. Напомним, соглашение со специалистом было заключено в конце декабря и должно было вступить в силу с 1 января 2017 года. Однако из-за финансовых проблем клуб не только решил аннулировать контракт с Щербаченко, но и распродал всех ведущих игроков.

Кроме того, в «Анжи» сменился владелец – место Сулеймана Керимова занял Осман Кадиев. Также клуб расстался со спортивным директором Сергеем Доронченковым.

Как сообщалось ранее, форвард сборной Армении Артур Саркисов прекратил сотрудничество с саранской «Мордовией».

Источник: fc-anji.ru