Экс-наставник «Мордовии» Гордеев может сменить Григоряна в СКА

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев может стать наставником хабаровского СКА. Напомним, Александр Григорян, который ранее возглавлял клуб с Дальнего Востока, 5 января был официально назначен на пост главного тренера махачкалинского «Анжи».

«Я ждал этот шанс и шёл к нему упорным трудом в течение 20 лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами всё увидите по ходу чемпионата. Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Всё это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно», — сказал Григорян после назначения.

После 24 туров СКА занимает в турнирной таблице ФНЛ 3 место. «Анжи» в РФПЛ идет на 11 месте.

Источник: Sportbox.ru