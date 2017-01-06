Количество заболевших ОРВИ в Мордовии приближается к 5 тысячам

На сегодняшний день в Мордовии ОРВИ заболели 4928 человек. В том числе было зафиксировано 149 случаев гриппа. Показатель заболеваемости составил 60,9 на 10 тыс. населения.

В Саранске ОРВИ и гриппом болеют 3411 человек, в т.ч. зарегистрировано 134 случая гриппа.

В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения республики во всех медицинских учреждениях введены ограничительные мероприятия.

Как сообщалось ранее, халатность и непрофессионализм мордовских врачей сделала инвалидом 8-летнего ребенка. Мальчику по имени Миша Бедров неправильно поставили диагноз. В течение нескольких лет доктора не могли понять, что происходит с ребенком, принимая многочисленные заболевания за возрастные изменения. В итоге у мальчика развился менингит, который привел к отиту и глухоте.

Источник: info-rm.com