Массовое ДТП в Мордовии: в кювете оказались два авто, есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился Рузаевском районе, где шофер на "Шкоде" выехал на "встречку" и врезался в автофургон, который по инерции въехал в "Мазду", и оба авто слетели в кювет.

В результате ДТП пострадали две пассажирки "Мазды". По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru