Представительница Мордовии Наталья Ушкина заняла 4-е место в спринте на этапе КР по биатлону

Мордовская биатлонистка Наталья Ушкина заняла четвертое место в спринте среди юниорок на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Отметим, что данные соревнования также являются отборочными на Всемирную Универсиаду.

Победу в спринтерской гонке одержала Валерия Васнецова, представляющая Пермский край. Ее время – 24 минуты 38,0 секунд. Второе и третье места заняли биатлонистки из ХМАО - Екатерина Мошкова и Людмила Улыбина соответственно. Ушкина отстала от победительницы на 50,5 секунды.

Как сообщалось ранее, представительница Мордовии Ольга Подчуфарова заняла 29-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Источник: mordovia-sport.ru