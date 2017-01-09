Крупный пожар в Саранске: три человека спасены из горящей квартиры

В центре Саранска произошел крупный пожар, который едва не закончился гибелью людей. Инцидент случился в ночь на 8 января.

Как стало известно из сообщения ГУ МЧС по РМ, на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома загорелась одна из квартир. Вызов поступил около 01:13 ночи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, из окна на втором этаже валил густой черный дым. К счастью, в огне не пострадал хозяин квартиры, который сам выбрался на бетонный козырек над входом в подъезд. Спасатели помогли мужчине спуститься вниз.

Как выяснилось позже, очаг пожара находился в зале на диване. Другая группа спасателей выломала дверь в квартиру, зная, что там остаются люди. На полу возле горящего дивана лежал мужчина, на котором горела одежда. МЧС-ники сбили с него пламя и вынесли на улицу, где передали медикам. Мужчина получил сильные ожоги, но был еще жив. Кроме того, ожоги 10% тела II, III степени получила женщина 1986 г.р. Ее также вынесли из квартиры на носилках и передали врачам.

Также пожарные вывели на улицу 10 жильцов подъезда, так как дым, распространяющийся за пределы горевшей квартиры, мог навредить соседям. В итоге площадь пожара составила 22 кв.м. Вероятной причиной пожара называется неосторожность при курении. Стоит отметить, что спасенные из горевшей квартиры люди находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Источник: 13.mchs.gov.ru