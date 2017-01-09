Протезирование зубов – очень важная и достаточно дорогостоящая процедура, что требует к ней ответственного отношения как самого пациента, так и врача. Чтобы получить максимально качественный результат, а именно прочные, ровные, красивые зубы, всю процедуру разделили на основные этапы протезирования зубов, которые не зависят от конструкции, которую вы планируете устанавливать.

1 этап: подготовка зубов, которые подлежат процедуре протезирования

Этот этап включает в себя восстановление сильно разрушенных зубов. Это можно выполнить с помощью штифтов или специальных вкладок. К примеру, штифтами можно отреставрировать зуб, у которого сохранилось только 20% наружной поверхности. Но саму процедуру восстановления определяет врач-стоматолог, поскольку требуется индивидуальный подход. Важно обращать внимание на состояние зубов рядом с будущим протезом, ведь любой активный воспалительный процесс может значительно уменьшить срок службы протеза.

2 этап: обтачивание зубов перед протезированием

После восстановления зубов выполняется их обтачивание, или препарирование. За эту процедуру отвечает врач-стоматолог. Его задача состоит в шлифовке поверхности зуба так, чтобы создать поверхность, пригодную для установки сначала временной коронки, а затем и постоянной. В некоторых случаях такой обработке подвергается не весь зуб, а лишь некоторые его участки.

3 этап: снятие оттисков зубов

Чтобы зубные техники в лаборатории могли изготовить ортопедические конструкции для протезирования, им необходимо знать все анатомические особенности зубов, их расположение. Для этого врачом – стоматологом делаются оттиски нужных зубов, чаще с помощью специальных силиконовых материалов. Они эластичны, и поэтому обладают прекрасными свойствами до мельчайших подробностей передавать форму и особенности каждого зуба.

4 этап: изготовление ортопедических конструкций и реставраций в лаборатории

На этой стадии большая ответственность возлагается на квалификацию зубного техника, ведь он не только должен грамотно провести изготовление протеза, но и подобрать для этого лучшие современные материалы. Как правило, сначала изготавливается предварительная модель из воска, а по ней уже делается тот протез, который поставят вам. Это сложная и важная процедура, ведь зубные техники не видят вас и ваши зубы: у них есть только оттиски, которые сделал врач-стоматолог.

5 этап: определение положения верхней и нижней челюсти

У каждого человека верхние и нижние зубы должны смыкаться в одном положении. Есть несколько причин, из-за которых это положение нарушается, например, разрушение поверхности зуба. Поэтому очень важно так подобрать искусственную коронку, чтобы устранить все возможные дефекты при работе височно-нижнечелюстного сустава и лишнюю нагрузку на жевательные мышцы.

6 этап: постановка временной коронки

Как правило, это происходит в несколько этапов, за исключением некоторых технологий, которые позволяют сделать протезирование единовременно. Искусственные протезы изготавливают из полимерных материалов и подразумевают как съемную конструкцию, так и без возможности снятия. Временная коронка необходима, когда нужно восстановить целостность зубов, пока в лаборатории изготавливается протез для постоянного ношения.

7 этап: проверка ортопедической конструкции и ее фиксация

Самый значимый и заключительный этап протезирования. Если протез отлично подошел и соответствует всем требованиям, врач фиксирует его выбранным для вас способом. Это последний шаг к вашей идеальной улыбке.

8 этап: реабилитация

Врач-стоматолог даст вам все необходимые рекомендации по уходу за зубами после протезирования и обозначит сроки профилактических осмотров.

Процедура протезирования зубов строго индивидуальна, и для достижения желаемого результата так важно найти грамотного ответственного специалиста. Подробнее ознакомиться с этой манипуляцией и выбрать действительно хорошего стоматолога вы можете на странице http://prisma13.com/services/prosthetic-dentistry/.