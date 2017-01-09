В Атяшевском районе «Киа Спектра» протаранил «десятку» торгового представителя

В Атяшевском районе Мордовии произошло ДТП с участием иномарки «Киа Спектра» и отечественной «десятки». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике, водитель иномарки не удержал авто на своей полосе движения и выскочил на «встречку», где и произошло столкновение. За рулем «десятки» находился торговый представитель.

В результате водитель отечественного автомобиля был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. О состоянии здоровья виновника ДТП ничего неизвестно, однако, судя по всему, он отделался легким испугом.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП, в котором пострадали люди, произошло в Атюрьевском районе Мордовии. На 139-м км автодороги М-5 «УРАЛ» внедорожник «Сузуки» улетел в кювет. Причиной стала невнимательность водителя.

Источник: gibdd.ru/r/13