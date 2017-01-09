При столкновении «Киа» и «Сузуки» в Мордовии пострадала школьница

В Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД республики, водитель «Киа Рио» совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на «встречку» и врезался в «Сузуки Свифт» под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП, в котором пострадали люди, произошло в Атюрьевском районе Мордовии. На 139-м км автодороги М-5 «УРАЛ» внедорожник «Сузуки» улетел в кювет. Причиной стала невнимательность водителя.

Источник: gibdd.ru/r/13