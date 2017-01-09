В Саранске прошел хоккейный «Кубок митрополита»

В Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд прошел юношеский турнир по хоккею на «Кубок митрополита». Соревнования в Саранске были посвящены празднику Рождества Христова.

Турнир прошел по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Участие в нем принял молодежный актив Саранской епархии и представители молодежных спортивных клубов. «Кубок митрополита» был организован Саранской и Мордовской епархией и Управлением по развитию физической культуры и молодежной политике Администрации го Саранск.

Как сообщалось ранее, в рамках Декады спорта и здоровья, которая продолжается в Мордовии, в Саранске состоялся зимний велопоход. Участие в нем приняли воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту.

Источник: izvmor.ru