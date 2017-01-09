Новогоднее оформление в Саранске продержится до конца января

Новогодняя иллюминация сохранится в Саранске до самого конца января. Такое решение приняли в администрации города.

Гирлянды и прочие украшения будут убирать с улиц столицы Мордовии постепенно. Сначала исчезнут арт-конструкции, а затем городские службы уберут лампочки с деревьев и елки. Напомним, что концепция дизайна разрабатывалась лучшими мастерами и художниками Саранска.

Как сообщалось ранее, в Саранске тысячи людей встретили Рождество Христово. Храмы столицы Мордовии были переполнены верующими, однако наибольшее количество людей собралось в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.