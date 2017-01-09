Четыре борца из Мордовии попали в международный рейтинг «Объединенного мира борьбы»

В обновленный рейтинг международной спортивной организации «Объединенный мир борьбы» вошли несколько представителей Мордовии. Жамбулат Локьяев (весовая категория до 59 кг) занимает 18-е место в рейтинге, Артем Сурков (до 66 кг) - 8-е место, Евгений Салеев (до 85 кг) - 9-е место, Алексей Мишин (до 85 кг) - 14-е место.

Стоит отметить, что новый сезон мордовские борцы начнут с международного турнира по греко-римской борьбе Гран-при Ивана Поддубного. Соревнования состоятся 20-23 января в Москве.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершился республиканский турнир по дзюдо. Его участниками стали мальчики и девочки 2007-2008 года рождения. Соревнования прошли в спорткомплексе «Олимп».