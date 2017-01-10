В Саранске разыскивают водителя автобуса, уронившего 77-летнюю женщину

Жительница Саранска получила травмы при падении в салоне автобуса.

Происшествие зарегистрировано на улице Гагарина, где 77-летняя женщина не удержалась на ногах в момент внезапного торможения транспортного средства.

После инцидента шофер автобуса спокойно уехал, не оказав помощи пенсионерке. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию в дежурную часть ГИБДД.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия