В Саранске 20-летний пасынок зарезал отчима в новогоднюю ночь

В МВД Мордовии поступило сообщение об обнаружении тела 50-летнего жителя Саранска.

В процессе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий работники полиции задержали подозреваемого в совершении данного правонарушения. Им выявился 20-летний пасынок потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Определено, что смертельное ножевое ранение подозреваемый нанес отчиму в момент застолья из-за малозначительного повода, уже после чего сбежал из квартиры. Тело мужчины, не подававшее признаков жизни, выявила супруга потерпевшего.

Прибывшая на место бригада медиков в ходе осмотра констатировала смерть мужчины от острой кровопотери.

Подозреваемый заключен под стражу. Орудие убийства изъято.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия