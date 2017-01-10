В Саранске 20-летний пасынок зарезал отчима в новогоднюю ночь

В МВД Мордовии поступило сообщение об обнаружении тела 50-летнего жителя Саранска.
В процессе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий работники полиции задержали подозреваемого в совершении данного правонарушения. Им выявился 20-летний пасынок потерпевшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Определено, что смертельное ножевое ранение подозреваемый нанес отчиму в момент застолья из-за малозначительного повода, уже после чего сбежал из квартиры. Тело мужчины, не подававшее признаков жизни, выявила супруга потерпевшего.
Прибывшая на место бригада медиков в ходе осмотра констатировала смерть мужчины от острой кровопотери.
Подозреваемый заключен под стражу. Орудие убийства изъято.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия