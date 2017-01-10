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В Саранске запасаются лопатами

В Саранске запасаются лопатами

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился приобрести для каждого подъезда многоэтажек по нескольку лопат.

Специнвентарь будет находиться на лестничных площадках. Многие жители города не прочь во время снегопадов выйти во дворы и помочь дворникам с уборкой снега.

"Инициативных людей нужно поддержать и создать им условия для созидательного труда", - отметил Петр Тултаев.

Лопаты будут закуплены уже на этой неделе.

Как сообщалось ранее, новогодняя иллюминация сохранится в Саранске до самого конца января. Гирлянды и прочие украшения будут убирать с улиц столицы Мордовии постепенно. Сначала исчезнут арт-конструкции, а затем городские службы уберут лампочки с деревьев и елки. Напомним, что концепция дизайна разрабатывалась лучшими мастерами и художниками Саранска.


Источник: izvmor.ru