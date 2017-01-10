Жительница Саранска отдала мошенникам 3500 рублей

В МВД Мордовии обратилась уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что она нашла объявление о продаже дубленки на сайте в интернете.

Гражданка позвонила продавцу, который предложил осуществить безналичный расчет. Девушка перечислила правонарушителю 3 тысячи 500 рублей, уже после чего собеседник прекратил отвечать на звонки.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Как сообщалось ранее, жительница Ельниковского района "вывесила" на сайте объявление о продаже швейной машины за 8 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил "покупатель", который пожелал оплатить товар по безналу, сообщив, что живет в другом городе. По словам афериста, за машинкой через два дня должен был зайти его приятель.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия