В Саранске выбрали самый украшенный район

Мэр Саранска Петр Тултаев на очередном совещании в администрации огласил результаты негласного рейтинга самых нарядных районов города.

"Светотехстрой в дни новогодних каникул было не узнать, район был украшен на славу и напоминал сказочный городок", - отметил Петр Тултаев.

На 2-м месте Октябрьский район. Новогоднее оформление Химмаша оказалось чуть менее привлекательным. Тройку лидеров замкнул Ленинский район, где выдумки дизайнеров оказалось недостаточно, для того чтобы сразить жителей города.

Как сообщалось ранее, новогодняя иллюминация сохранится в Саранске до самого конца января. Гирлянды и прочие украшения будут убирать с улиц столицы Мордовии постепенно. Сначала исчезнут арт-конструкции, а затем городские службы уберут лампочки с деревьев и елки. Напомним, что концепция дизайна разрабатывалась лучшими мастерами и художниками Саранска.

Источник: izvmor.ru