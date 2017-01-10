В Саранске раскрыли кражу iPhone

Полиция Мордовии раскрыла кражу iPhone 5S у жителя Саранска.

Представители полиции определили, что к правонарушению причастен гражданин 1996 года рождения.

Владелец решил продать свой гаджет, встретившись с потенциальным покупателем возле своего дома. Осмотрев товар, молодой человек заявил, что покупает его. Продавец отлучился за специальным устройством для открытия слота для сим-карты, однако, вернувшись, выявил, что правонарушитель исчез вместе с оставленным мобильным.

В результате оперативных мероприятий похищенное имущество правоохранители обнаружили и изъяли у данного гражданина.

По данному факту проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.