Владимир Волков поздравил жителей Мордовии с 87-летием республики

Сегодня, 10 января, Республика Мордовия отмечает свое 87-летие.

"Уважаемые сограждане! Сердечно поздравляю вас с 87-летием Мордовии!

10 января 1930 года произошло одно из самых важных событий в истории нашего региона – Президиум ВЦИК преобразовал Мордовский округ Средневолжского края в Мордовскую автономную область с центром в городе Саранске. Образование Мордовской автономии явилось важной исторической вехой, способствовало развитию экономики, культуры и всех сфер жизни нашей республики, положило начало процессу оформления государственности мордовского народа в составе Российской Федерации.

В последние годы Мордовия зарекомендовала себя политически стабильным и экономически привлекательным регионом, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и вероисповеданий.

Консолидация общества, обеспечение порядка во всех сферах, созидание в условиях мира и согласия – надежные гарантии благополучия народа и основа успешного развития Мордовии на многие годы вперед!

Дорогие соотечественники! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!"

Источник: Пресс-служба Главы Республики Мордовия