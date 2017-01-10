В Саранске прошла операция "Пешеходный переход"

В Саранске подвели итоги проведенной операции "Пешеходный переход".

Сотрудники дорожной полиции провели рейд, направленный на повышение безопасности в зоне действия пешеходных переходов.

В процессе операции выявлено 8 нарушений ПДД пешеходами, и 17 нарушений допустили шоферы, не пропустившие пешеходов. Помимо этого за подобные нарушения 40 человек оштрафованы по итогам работы комплексов фотовидеофиксации.

В ходе рейда инспекторы провели более тридцати бесед, напоминая об обязательном соблюдении правил дорожного движения, и советовали покупать для себя и своих детей световозвращающие элементы.

Источник: ГИБДД Мордовии