МЧС Мордовии спасло 9 человек во время новогодних праздников

В Мордовии за новогодние праздники было спасено 9 человек.

За праздничный уикэнд с 1 по 8 января в Мордовии произошло 16 пожаров, что на 1 меньше, нежели за подобный промежуток минувшего года, при этом в нынешнем году умер 1 человек, а в 2016 же году за подобный период погибших не было. Еще один человек погиб буквально за несколько минут до наступления нового года в Ромодановском районе республики.

Наиболее подверженным пожарам по-прежнему остается жилой сектор. На данный момент там произошло 15 происшествий. Также хотелось бы отметить, что за данный период спасателям удалось эвакуировать 30 человек и спасти 9 жизней.

Источник: izvmor.ru