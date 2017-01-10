В Мордовии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего родственника

Полиция Мордовии задержала 34-летнего жителя села Б. Елховка, подозреваемого в убийстве родственника, тело которого обнаружила сестра пострадавшего в доме своей матери.

Определено, что в ночь с 31 декабря на 1 января пострадавший распивал алкоголь с собственным племянником. В момент застолья между ними зародилась размолвка, вследствие которой подозреваемый нанес родному дяде множественные удары по всем частям тела руками и ногами, а, кроме того, различными предметами, находящимися в комнате. Остановить пьяную потасовку попыталась пожилая женщина, мать потерпевшего, но подозреваемый велел бабушке не вмешиваться. Перепуганная 88-летняя женщина была вынуждена убежать в соседнюю комнату.

Уже после того, как дядя прекратил сопротивляться, подозреваемый оставил его в покое и лег спать. Утром в дом пришла сестра пострадавшего. С ее слов, обнаружив брата без признаков жизни, лежащим на полу вдоль стены, она вызвала работников полиции и "скорую помощь".

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия