Массовое ДТП под Саранском: в поселке Ремзавод столкнулись три автомобиля

Под Саранском произошло ДТП.

Происшествие случилось в поселке Ремзавод, где столкнулись "Шкода", грузовая "ГАЗель" и самосвал.

Сведения о пострадавших отсутствуют. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: izvmor.ru