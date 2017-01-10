Суд Мордовии вынесет приговор бывшему сотруднику ИК-12 УФСИН по РМ

СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ИК-12 УФСИН, обвиняемого в получении взятки.

Сообщается, что с января по сентябрь 2013 года работник исправительной колонии получил от осужденного и других людей взятку в размере в 210 тыс. рублей за создание подходящих условий отбывания наказания. Помимо этого осужденному передавали предметы, в том числе запрещенные к использованию на территории исправительного учреждения.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: izvmor.ru