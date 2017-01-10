В Мордовии прошла операция "Лес"

В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции "Лес".

Территориальными отделами внутренних дел на районном уровне совместно с органами лесного контроля устроены мероприятия по обследованию участков леса на предмет выявления противозаконных порубок деревьев, в том числе деревьев хвойных пород для новогодних торжеств.

Вследствие этого работниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД зафиксировано 4 материала, по которым на сегодняшний день осуществляются проверки.

За время операции составлено 14 протоколов об административных правонарушениях.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия