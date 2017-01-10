Подросток из Саранска предстанет перед судом за наркотики

В Саранске суд рассмотрит дело 16-летнего подростка, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Согласно данным расследования, несовершеннолетний нашел во дворе одного из домов пакет с темным веществом. Предположив, что это может быть наркотическое средство, он забрал его для того чтобы попробовать зелье самому. Но через несколько часов его задержали представители полиции. В ходе личного досмотра наркотики массой свыше 2 грамм были у него изъяты.

В отношении несовершеннолетнего была проведена наркологическая судебная экспертиза, которая определила, что подросток страдает наркоманией.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Источник: izvmor.ru