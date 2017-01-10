Плюсы и минусы рынка Форекс

Популярность валютного рынка Форекс растет столь стремительно, что начинающие трейдеры уже и не рассматривают другие альтернативы, пуская все силы на изучение основ спекуляции валютой. Но так ли хорош этот рынок, как о нем говорят и действительно ли он лишен недостатков? Мы попытались дать ответ на эти вопросы и далее вы их сможете увидеть.

Преимущества валютного рынка Forex

Простой вход на рынок. Этот несомненный плюс стал решающим фактором для повышения интереса к Форексу со стороны других трейдеров. В то время как на фондовом рынке или на любой другой платформе трейдеру приходится долгое время собирать стартовый капитал всего лишь для совершения первой сделки, брокеры на Форексе вполне согласны работать и с теми игроками, у кого в распоряжении имеется всего 20$.

На Форексе есть отличный инструмент, который позволяет заключать крупные сделки, имея в распоряжении небольшой капитал, это – кредитное плечо. С помощью маржинальной торговли любой новичок может использовать рычаг 1:500 и при минимальном торговом счете распоряжаться уже 10 000$.

Облегчает вход на рынок и широкий ассортимент платежных систем, которые сотрудничают с валютным рынком. Трейдер может воспользоваться электронным кошельком или кредитной карточкой, начав торговлю уже через несколько минут после регистрации.

Бесплатная программа metatrader 4 mac, а также доступные альтернативы для других операционных систем. Кроме того, что за торговые терминалы поклонники Форекса не платят, так они могут еще пользоваться и огромным набором эффективных инструментов для анализа рынка и получения свежих новостей. Это действительно весомое преимущество, особенно в сравнении с тем, что трейдеры на рынке фьючерсов и акций вынуждены оплачивать предоставленное брокером программное обеспечение, урезая, таким образом, количество полученной прибыли. Торговля в течение круглых суток пять дней в неделю. Финансовый рынок Форекс охватил весь земной шар и активная торговля ведется по ходу солнца. Поэтому каждый трейдер легко может подобрать активные валютные пары в любое время суток. Для игроков, которые собираются совмещать основную работу с торговлей на Форекс, созданы также благоприятные условия. Отсутствие комиссионных издержек. На Форексе трейдеры оплачивают брокерам только спрэд, чтобы зайти на рынок. По сути, он практически не сказывается на балансе игрока, в то время как на других рынок комиссионные могут составлять весомую часть от дохода.

Вот основные преимущества, которые характеризуют международный валютный рынок Форекс с лучшей стороны и привлекают к нему все большее число поклонников со всего света. Однако не лишен он и недостатков.

Недостатки валютного рынка Форекс