Плюсы и минусы рынка Форекс

Популярность валютного рынка Форекс растет столь стремительно, что начинающие трейдеры уже и не рассматривают другие альтернативы, пуская все силы на изучение основ спекуляции валютой. Но так ли хорош этот рынок, как о нем говорят и действительно ли он лишен недостатков? Мы попытались дать ответ на эти вопросы и далее вы их сможете увидеть.
Преимущества валютного рынка Forex
- Простой вход на рынок. Этот несомненный плюс стал решающим фактором для повышения интереса к Форексу со стороны других трейдеров. В то время как на фондовом рынке или на любой другой платформе трейдеру приходится долгое время собирать стартовый капитал всего лишь для совершения первой сделки, брокеры на Форексе вполне согласны работать и с теми игроками, у кого в распоряжении имеется всего 20$.
На Форексе есть отличный инструмент, который позволяет заключать крупные сделки, имея в распоряжении небольшой капитал, это – кредитное плечо. С помощью маржинальной торговли любой новичок может использовать рычаг 1:500 и при минимальном торговом счете распоряжаться уже 10 000$.
Облегчает вход на рынок и широкий ассортимент платежных систем, которые сотрудничают с валютным рынком. Трейдер может воспользоваться электронным кошельком или кредитной карточкой, начав торговлю уже через несколько минут после регистрации.
- Бесплатная программа metatrader 4 mac, а также доступные альтернативы для других операционных систем. Кроме того, что за торговые терминалы поклонники Форекса не платят, так они могут еще пользоваться и огромным набором эффективных инструментов для анализа рынка и получения свежих новостей. Это действительно весомое преимущество, особенно в сравнении с тем, что трейдеры на рынке фьючерсов и акций вынуждены оплачивать предоставленное брокером программное обеспечение, урезая, таким образом, количество полученной прибыли.
- Торговля в течение круглых суток пять дней в неделю. Финансовый рынок Форекс охватил весь земной шар и активная торговля ведется по ходу солнца. Поэтому каждый трейдер легко может подобрать активные валютные пары в любое время суток. Для игроков, которые собираются совмещать основную работу с торговлей на Форекс, созданы также благоприятные условия.
- Отсутствие комиссионных издержек. На Форексе трейдеры оплачивают брокерам только спрэд, чтобы зайти на рынок. По сути, он практически не сказывается на балансе игрока, в то время как на других рынок комиссионные могут составлять весомую часть от дохода.
Вот основные преимущества, которые характеризуют международный валютный рынок Форекс с лучшей стороны и привлекают к нему все большее число поклонников со всего света. Однако не лишен он и недостатков.
Недостатки валютного рынка Форекс
- Отсутствие центрального регулирования. В своем роде Форекс управляется только розничными форекс-брокерами, которые периодически объединяются для подавления конкурентов. Однако другого явного центра, который объединял бы вокруг себя игроков, не существует. По сути, этот недостаток для многих, напротив, является преимуществом, поскольку препятствует нечестной борьбе.
- Широкие спрэды. У основной массы брокеров спрэд равен трем пунктам по главным валютным парам. Из-за этого, торгуя стандартным лотом, например в 100 тысяч долларов, трейдеру придется заплатить порядка тридцати долларов. Поэтому уже на входе трейдер лишается трех пунктов и вынужден переместиться как минимум на четыре пункта в правильном направлении для того, чтобы заработать хотя бы один. Для внутридневных трейдеров это актуальный минус, однако, те, кто торгуют в долгосрочной перспективе или на колебаниях, проще к нему относятся, поскольку могут отыграться гораздо быстрее. Впрочем, есть и такие брокеры, которые предлагают более узкий спрэд, но он все равно остается для многих значимым барьером на пути к успеху.
- Отрицательные СВОПы. Справедливости ради стоит заметить, что СВОПы могут быть и положительными. Любой компетентный брокер форекс, как правило, не забывает напоминать своему клиенту, что выбирая определенную валютную пару, он может получить как положительный, так и отрицательный СВОП. Но не все брокеры дают возможность трейдеру получать проценты. Поэтому вам стоит предварительно ознакомиться с условиями и политикой работы брокера по поводу переноса позиций на следующий день, если вы отказываетесь от внутридневной торговли.