В Мордовии смягчили приговор экс-главе ИК-13 Дмитрию Нецкину, погоревшему на взятках

Верховный суд Мордовии немного смягчил наказание в отношении бывшего начальника колонии №13 УФСИН России по РМ Дмитрия Нецкина. Напомним, его приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 50 млн рублей за получение взяток. Кроме того, Нецкина лишили звания полковника внутренней службы.

На официальном сайте Верховного суда сообщается, что штраф Нецкина сократили до 15 млн рублей. В остальном приговор Зубово-Полянского районного суда оставлен в силе.

Напомним, глава колонии заключал договоры с несколькими организациями на пошив и поставку рабочей одежды из исправительного учреждения, получая от них "откаты" в размере 20%.

Источник: vs.mor.sudrf.ru