Роспотребнадзор Мордовии не рекомендует покупать косметику в кредит

Граждан Мордовии предостерегают от заключения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики с неизвестными лицами, а также соглашений по оказанию косметологических услуг. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора РМ, сперва человеку предлагается воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических возможностей, после чего заключить договор на предоставление этих услуг уже на платной основе в будущем.

Как правило, стоимость таких услуг превышает финансовые возможности клиента. Тогда ему предлагают заключить кредитный договор для оплаты услуг. Кроме того, гражданам настойчиво рекомендуют при посещении магазина косметики или салона иметь при себе паспорт для оформления кредита.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют отказаться от подобного предложения.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru