Медведица Маша из зоопарка Саранска родила медвежат

В Саранском зоопарке состоялось "медвежье" пополнение. У медведицы Маши появились на свет детеныши. Как сообщил директор зоопарка Павел Кшняйкин, узнать, сколько именно малышей родилось, можно будет месяца через полтора. В настоящее время мама-медведица находится в спячке, из которой выйдет не ранее марта. Тревожить ее раньше никто не собирается.

Отметим, что Маша всегда приносила по два-три медвежонка, поэтому сотрудники зоопарка надеются, что и в этот раз малышей будет несколько. К слову, на саранских медвежат всегда хороший спрос. В частности, их охотно берут к себе артисты цирка.

Как сообщалось в августе 2016 года, в зоопарке Саранска появился новый питомец. Трехмесячную самку косули уроженец Саранска обнаружил в бору в Пензенской области. Она была без родителей, по этой причине человек забрал животное и доставил в зоопарк.

Источник: izvmor.ru