На рынке Химмаша снесли торговые киоски

Жители саранского района Химмаш, которые 10 января пришли на рынок Заречье, с удивлением отметили, что оттуда исчезли многочисленные киоски. Ранее ларьки располагались на площади возле мясного павильона, а также были густо расставлены между торговыми рядами.

Несанкционированные торговые точки убрали с помощью специальной техники. Судя по всему, назад их уже не вернут.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев проехался на автобусах и троллейбусах из центра города во все его районы.

"Троллейбусы и автобусы подходили вовремя, кондукторы приветливо общались с пассажирами, в салонах празднично и красиво", — отметил мэр.

Источник: izvmor.ru