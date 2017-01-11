Выходец из Мордовии совершил карманную кражу в Подмосковье

Гражданин Мордовии совершил кражу в Московской области. С заявлением в полицию обратился мужчина, поведавший, что на платформе наукограда Реутово его обокрал карманник. Из куртки заявителя преступник вытащил кошелек.

Как сообщили в МВД по ЦФО, 25-летний вор был вскоре задержан. Оказалось, что он приехал в столицу из Мордовии, однако цель его визита остается неизвестной. Украденный кошелек был найден при личном досмотре парня.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск безработного 25-летнего жителя Саранска Бойкова Виктора Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления.

Источник: цфоут.мвд.рф