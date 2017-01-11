Полиция Мордовии вычислила мошенника, который "кинул" жительницу Саранска на 30 тысяч

Полиция Мордовии раскрыла дело о телефонном мошенничестве, совершенном уроженцем Татарстана в отношении жительницы Саранска. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию еще в ноябре 2016 года. По словам 38-летней жертвы, она потеряла 30 тысяч рублей.

Схема аферы была довольно проста и традиционна. На телефон жертвы пришло смс о блокировке ее банковской карты. Женщина позвонила на указанный в сообщении номер, тогда аферист представился сотрудником службы безопасности банка и предложил устранить проблему. Потерпевшая передала мошеннику все данные своей карты, после чего со счета и исчезла указанная выше сумма.

Спустя длительное время стражам порядка в результате проведенных оперативных действий удалось вычислить преступника. Им оказался 33-летний осужденный, отбывающий уголовное наказание в колонии Татарстана за совершение похожего преступления. Свою вину он признал.

Источник: 13.мвд.рф