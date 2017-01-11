Почти 400 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Мордовии за 2016 год

За минувший год в Мордовии благодаря работе камер фотовидеофиксации возбуждено почти 400 тысяч дел о нарушениях ПДД. Более 16 тысяч из них удалось возбудить в результате обработки материалов, полученных с передвижных комплексов "КРИС-П".

Как сообщили в ГИБДД республики, общая сумма штрафов, выписанная водителям, составила 255 млн рублей. Из этой суммы уже удалось взыскать более 177 млн.

Напоминаем, что комплексы фотовидеофиксации позволяют выявить такие нарушения, как превышение скорости движения, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, нарушение правил движения через железнодорожные пути и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Источник: gibdd.ru/r/13