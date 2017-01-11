Мордовия вошла в десятку наиболее устойчивых регионов России по итогам декабря 2016 года

В традиционном рейтинге субъектов РФ за декабрь 2016 года Республика Мордовия вошла в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Регион-13 показал лучшую положительную динамику по всей стране.

Высокая оценка экспертов стала следствием, в том числе того, что Правительство РФ приняло решение выделить РМ дополнительные средства за лучшие показатели социально-экономического развития. Также на данный результат повлияла эффективная работа институтов власти в сфере инновационного развития, создание в Саранске фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра "Антибиотики", открытие гипермаркета "Наша радуга" компании "АШАН".

В общей сложности Мордовия набрала в рейтинге 8 баллов, что на 0,2 балла больше, чем в ноябре 2016 года и заняла место в Топ-10 самых устойчивых регионов РФ.