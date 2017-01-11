В Мордовии Роспотребнадзор изъял свыше 180 литров спиртосодержащей жидкости

Работники Роспотребнадзора проводят рейды по надзору за оборотом спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции.

Сообщается, что продукция с содержанием этилового спирта свыше 25% объема, запрещенная к продаже, найдена в 5 объектах торговли. Среди них магазины: ИП Глуховой Н.А. (Саранск), ИП Ереминой А.П. (Саранск), ОАО "Садко-С" (Саранск), ИП Сивовой И.С. (Ковылкино), ООО "ТТО" (Ковылкинский район).

Задержано 1790 запрещенных флаконов с лосьонами общим объемом свыше 183 литра. В настоящее время 4 материала направлены в правоохранительные органы для принятия мер.

Источник: izvmor.ru