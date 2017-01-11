В Мордовии следователи проверяют информацию о халатности врачей, из-за чего 8-летний ребенок стал глухим

Сотрудники Следственного Комитета РФ по Мордовии проводят проверку информации об оказании ненадлежащей медицинской помощи ребенку. Напомним, ранее в СМИ появилась вопиющая история семьи из региона-13. Сообщалось, что в результате халатности и непрофессионализма врачей 8-летний мальчик остался глухим. Якобы доктора в течение длительного времени не могли поставить ребенку верный диагноз, несмотря на его многочисленные проблемы со здоровьем. В итоге это привело к отиту и глухоте.

По данному факту следственными органами инициировано проведение доследственной проверки. Руководство регионального Следкома взяло проверку под личный контроль.

Источник: mordovia.sledcom.ru