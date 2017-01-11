Заслуженному поэту Мордовии вручили золотую медаль "Василий Шукшин"

Заслуженный поэт Мордовии Алексей Громыхин стал обладателем престижной награды – золотой медали "Василий Шукшин". Напомним, медаль учреждена Союзом писателей России и журналом "Бийский Вестник". Ею отмечаются те деятели культуры, которые внесли большой вклад в многонациональную российскую культуру, литературу, искусство и сохранение русского языка.

Алексея Громыхина, который недавно отметил 45-летний юбилей творческой деятельности, поздравил председатель Союза писателей РФ Валерий Ганичев. "Вы отличаетесь не только своими произведениями, но и щедро переводите мокшанских и эрзянских поэтов. На Ваши стихи написаны десятки песен, в том числе для детей", - отметил Ганичев, обращаясь к мордовскому поэту.

Кроме медали "Василий Шукшин", Громыхин получил Почетный знак Всероссийской ветеранской организации от председателя Республиканского Комитета ветеранов В.Н. Тарасова.

Источник: izvmor.ru