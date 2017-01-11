Афериста из Мордовии обязали вернуть в бюджет 770 тысяч рублей

Житель Мордовии Наумов В.М. вернет в бюджет региона незаконно полученный грант в размере 770 тысяч рублей. Такое решение вынес Ардатовский районный суд.

Как сообщили в прокуратуре Мордовии, обвиняемый украл эти средства с помощью ложных и недостоверных сведений о создании крестьянского хозяйства, работающего в АПК региона. Он подделал документы, на основании которых Минсельхоз Мордовии предоставил Наумову грант на покупку крупного рогатого скота на общую сумму 770 тысяч рублей. Именно ее и должен выплатить мошенник.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу 15 000 рублей с банковской карты жительницы Саранска. Правоохранители определили, что к правонарушению причастна безработная женщина.

Источник: prokrm.ru