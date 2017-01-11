В Саранске приступили к установке специальных указателей к ЧМ-2018

В Саранске продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Для того чтобы помочь посетителям Саранска лучше ориентироваться в нем, в прошлом году на двух языках – русском и английском заболтал городской общественный транспорт, а в этом году у Дома Союзов появился 1-й указатель, также на двух языках.

Сейчас на ней только 2 записи, указывающие, в каком направлении и на каком расстоянии находятся основные достопримечательности Саранска – Советская площадь и Парк имени А. С. Пушкина, однако, думается, это только лишь начало.

Источник: izvmor.ru