Около 50 автомобилей проехали по Саранску с иконой "Неупиваемая чаша"

В Саранске прошел автомобильный Крестный Ход с иконой Богородицы "Неупиваемая Чаша".

Среди участников стали священники и учащиеся духовного училища, активисты Союза православной молодежи Мордовии, городские казаки, врачи-наркологи, спортсмены, а кроме того, представители автоклуба "Мазда 3 Саранск".

Уже после молитвы и наставлений священнослужителя, а также инструкции от работников Госавтоинспекции, колонна составом почти в 50 машин двинулась по маршруту. Крестный ход побывал в каждом районе Саранска.

Священники вместе с верующими читали акафист Божией Матери на каждой из остановок – на ул. Промышленная, на ул. Осипенко, на ул. Победы, конечной остановкой стало кафе "Огни Саранска".

Источник: Госавтоинспекция Мордовии