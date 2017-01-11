В Мордовии ищут очевидцев смертельного ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Мордовии.

Напомним, что инцидент произошел 29 декабря в Лямбирском районе, где на 17-м километре магистрали Саранск - Ульяновск столкнулись "ВАЗ-21124" и фура с прицепом.

Если Вы стали очевидцем данного ДТП, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или в следственное отделение ММО МВД России "Лямбирский" по телефону: 38-59-56 или 002.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

В результате водитель японской иномарки и его пассажирка, школьница 2006 г.р., были доставлены в больницу. Там им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, так как полученные травмы оказались не особо серьезными.

Источник: Госавтоинспекция Мордовии