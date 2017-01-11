В Саранске разыскивают похитителей мужских кроссовок

Полиция Мордовии устанавливает личности неизвестных молодых людей, подозреваемых в краже из торгового центра в Саранске.

Согласно предварительным сведениям, 8 января 2017 года подозреваемые украли мужские кроссовки из магазина DEMIX, находящегося в ТЦ по ул. Гагарина, 99а, уже после чего совместно покинули место преступления.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские получили изображение предполагаемых злоумышленников.

Если у вас есть информация о личностях разыскиваемых граждан, либо их возможном местонахождении, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия