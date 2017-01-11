Жители Саранска поучаствовали во всероссийском флешмобе "Колядка 2017"

Активисты Союза православной молодежи Мордовии решили вспомнить подзабытую традицию пения колядок - традиционных обрядовых песен, в которых славится Рождество.

"Собралось более 20 человек, причем не только лишь молодое поколение, но и люди в возрасте. Мы решили совместно поздравить жителей Саранска с Рождеством Христовым. Запевалами стали артисты ансамбля "Крыныця", все вместе мы исполнили старинную колядку "Радуйся! Сын Божий народился", - рассказали участники акции.

Посетители торгового центра оглядывались на поющих людей с изумлением, однако колядки приняли положительно. Кто-то даже останавливался и начинал подпевать, благо текст колядки несложно запомнить.

Стоит отметить, что в эти дни православные активисты поют колядки по всей России. Сам Патриарх Кирилл благословил добровольцев на начало флешмоба "Колядка 2017" в социальных сетях. Первую колядку в рамках всероссийской акции спели сотрудники Молодежного отдела Московской епархии - персонально для Патриарха.

Источник: izvmor.ru