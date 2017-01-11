В ФК "Мордовия" пообещали начать выплату долгов по зарплатам на этой неделе

Пресс-атташе ФК "Мордовия" Виталий Лаптев заявил, что уже на этой неделе руководство клуба начнет погашать долги по зарплатам перед футболистами и тренерами. Точной даты Лаптев не назвал, однако новость в любом случае обнадеживающая.

Отметим, что на данный момент все еще неизвестна дата начала первого учебно-тренировочного сбора команды. Вопрос упирается в те самые финансы. Если долги перед командой действительно начнут погашаться, все игроки вернутся в Саранск в следующий понедельник.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, футболисты "Мордовии" были намерены пойти на крайние меры и обратиться к президенту России Владимиру Путину по поводу задолженностей по зарплатам. К такому шагу склонялись 22 игрока.

Источник: izvmor.ru